Самую большую школу Нижнего Тагила презентовали родителям первоклассников

Школа уникальная. Она оснащена новейшим оборудованием, которого нет даже во многих областных новых школах. Все кто будут учиться здесь, будут учиться действительно в школе 21 века,рассказал Владислав Пинаев.

Также мэр отметил, что номер школе дали не по порядку, а «для знаковости». Коллектив учителей набирали молодой и амбициозный.

Фото: tagilcity.ru

Школа готова на сто процентов, остались мелочи. Домываем, подкрашиваем и готовимся ко второму сентября,добавил мэр Нижнего Тагила.

Директор школы тоже признал её уникальность. По словам Дмитрия Язовских, в одну смену знания смогут получать до 1200 учащихся, то есть 51 класс. В этом году второго сентября порог школы переступят 1169 учеников. Как рассказал директор, в этом году они не набирают 9 и 11 классы.

Мы приложили и приложим максимум усилий, чтобы соответствовать своему номеру 100,говорит Дмитрий Язовских.

Школа № 100 в микрорайоне Муринские пруды состоит из нескольких блоков: для начальной и старшей школы. Для обоих групп учеников предусмотрены отдельные входы и гардеробы. Каждый класс будет раздеваться в отдельных помещениях. Для самых младших в школе созданы игровые комнаты и две спальные.

Также в школе есть медицинский блок состоящий из нескольких помещений, в одном из которых даже есть стоматологическое кресло.

Огромная столовая рассчитана на 600 посадочных мест, а кухня представляет собой шесть производственных цехов и подсобные помещения. Приготовлением пищи будет заниматься федеральный аутсосрсер питания — компания «Кейтеренбург».

В рамках проекта «Доступная Среда» в школе созданы комфортные условия для маломобильных групп населения: пандусы, лифт для инвалидной коляски, и 18 специальных санузлов.

Учебные кабинеты оборудованы всем необходимым, в том числе наглядными и электронными пособиями, интерактивными досками. В кабинете технологии есть несколько видов станков, некоторые из которых с компьютерным управлением, ручные инструменты. В классах для физики, химии и биологии множество оборудования, которое делает учебный процесс более продуктивным и интересным, например, цифровые лаборатории. Во всех них помимо учёбы, возможно проводить исследовательские и научные проекты. Также в школе есть класс для робототехники и моделирования, в котором будут обучаться желающие дети с начальной школы, в дальнейшем планируется работа с WorldSkills. Кабинет иностранного языка оборудован наушниками для развития навыка понимания языков. Библиотека с читальным залом.

В новой школе есть пять спортивных залов, у каждого из которых есть отдельные душевые, туалеты и раздевалки. А на территории школы есть площадка для большого тенниса, футбольное поле, и большая спортивная площадка.

Актовый зал рассчитан на 487 сидячих мест, 7 из них для маломобильных групп населения. Сцена оборудована свето, аудио и видео аппаратурой. Дополнительно есть гримерки и репетиционные залы для занятий школьной театральной студии.

Фото: tagilcity.ru

Интернетом и онлайн-камерами в школе № 100 занимался «Ростелеком». Для шести компьютерных классов был подключен оптоволоконный интернет, также на территории школы будет действовать Wi-Fi. Точки беспроводного интернета будут снабжены сервисами авторизации и контент-фильтрации. Система видеонаблюдения в школе и на территории состоит из 68 камер. Как рассказала представитель «Ростелекома» Марина Кайгородова, благодаря камерам планируется ввести систему распознавания лиц, чтобы контролировать безопасность учащихся. Также по её словам, родители смогут наблюдать за учебным процессом онлайн через свои личные кабинеты.