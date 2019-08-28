СМИ предрекают повторение «бунта» врачей еще в одном уральском городе
Каменск-Уральский может остаться без медиков, хирургическая служба в муниципалитете не выдерживает нагрузки, сообщает 66.ру со ссылкой на собственные источники.
Ситуация назрела ее в начале июля, медработники сообщали, что по причине дефицита сотрудников городская больница по профилю «хирургия» оказывает лишь специализированную медпомощь в экстренной и неотложной форме. На плановые операции пациентов направляют в Екатеринбург. Укомплектованность штата составляет 62%. С начала года из больницы были уволены 21 специалист. Взамен пришли только четыре новых медработника. О проблеме в Каменске-Уральском в соцсетях в комментариях к посту губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева писали местные жители.
Напомним, что в Нижнем Тагиле массово уволились хирурги двух горбольниц. После того, как ситуация стала известна по всей стране, в Нижний Тагил выехали представители Минздрава, организованы прокурорские проверки, а в регионе будет проведена проверка работы системы здравоохранения в целом. Сегодня стало известно, что пятеро тагильских хирургов забрали заявления об увольнении.