СМИ предрекают повторение «бунта» врачей еще в одном уральском городе

Ситуация назрела ее в начале июля, медработники сообщали, что по причине дефицита сотрудников городская больница по профилю «хирургия» оказывает лишь специализированную медпомощь в экстренной и неотложной форме. На плановые операции пациентов направляют в Екатеринбург. Укомплектованность штата составляет 62%. С начала года из больницы были уволены 21 специалист. Взамен пришли только четыре новых медработника. О проблеме в Каменске-Уральском в соцсетях в комментариях к посту губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева писали местные жители.