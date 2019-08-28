Сокращение штата в качканарской больнице не было согласовано с Минздравом
Сегодня, 10:34ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Главврач ЦГБ Качканара Валерия Мартемьянова отменила приказы о сокращении гинекологического отделения, медики которого обратились к президенту России Владимиру Путину, пишет «Уралинформбюро» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
В министерстве журналистам издания сообщили, что приказ о сокращении штата был принят главврачом без согласования с Минздравом. Главврач качканарской горбольницы, как сообщили в медучреждении, находится в служебной командировке.
Напомним, 27 августа после «бунта» тагильских хирургов в правительстве Свердловской области состоялось совещание с руководством медучреждений региона, на котором присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава свердловского Минздрава Андрей Цветков. По результатам встречи глава Среднего Урала подчеркнул, что в регионе необходимо проанализировать качество медицины.
Куйвашев поручил проанализировать качество медуслуг после «бунта» тагильских хирургов
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