«Справедливая Россия» отозвала из Верховного суда иск о снятии с выборов Шипулина

Причиной отзыва апелляции названо коллективное обращение от «ряда заслуженных спортсменов Урала и России», которое поступило в адрес свердловского отделения СР. Пресс-служба отделения утверждает, что в обращении авторы просили «не использовать, возможно, имеющийся, но все-таки формальный повод для резонансных судебных тяжб, которые могут нанести вред репутации не столько кандидата в депутаты, сколько именно олимпийского чемпиона России, а, значит, и стране в целом». Коровкин пошёл на встречу, так как посчитал, что нарушение Шипулина носит формальный характер.

Мы не сутяжники. Если он действительно продал иностранные акции, остальное не так важно. Я против того, чтобы лишать людей выбора. Главной целью моей избирательной кампании было не судиться с Шипулиным, а привлечь внимание к проблеме здравоохранения на севере Урала. И именно в этом направлении я буду идти до конца. Поэтому пускай избиратели решат сами, кто достоин быть депутатом Госдумы,объяснил Коровкин.