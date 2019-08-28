Свердловская область заключила контракты на 12 миллиардов для выполнения нацпроектов

Прошла встреча под руководством первого заместителя губернатора Свердловской области Алексей Орлов. Он отметил, что для достижения целевых показателей нацпроектов, которые установлены для Свердловской области, направлены существенные бюджетные средства. Поэтому вопрос своевременного и качественного расходования этих средств в особом порядке контролируется федеральными властями и главой региона.

Успешная реализация нацпроектов в регионе возможна при выстраивании диалога между представителями науки, бизнеса и различных экспертных сообществ,добавил Алексей Орлов, обратившись к участникам заседания.

Для Свердловской области федеральным центром установлено 245 показателей национальных проектов. По информации исполняющей обязанности министра экономики и территориального развития региона Татьяны Гладковой, выполнение всех показателей идёт в плановом порядке.