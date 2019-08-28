Свердловский губернатор предложил развивать патриотическое воспитание через соцсети

Куйвашев напомнил, что 2020 год указом президента России Владимира Путина объявлен Годом памяти и славы. Глава региона призвал вовлечь всех детей в патриотическую деятельность, посвященную Великой Победе.

Также Куйвашев рекомендовал учителям «искать новый формат патриотической работы с молодежью, в том числе с использованием возможностей социальных сетей и блогов».