Свердловский губернатор предложил развивать патриотическое воспитание через соцсети
Сегодня, 09:13ОбществоФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время августовского педагогического совещания посоветовал педагогам найти нестандартные подходы в изучении истории ВОВ в образовательных учреждениях, пишет интернет-издание Znak.
Куйвашев напомнил, что 2020 год указом президента России Владимира Путина объявлен Годом памяти и славы. Глава региона призвал вовлечь всех детей в патриотическую деятельность, посвященную Великой Победе.
Также Куйвашев рекомендовал учителям «искать новый формат патриотической работы с молодежью, в том числе с использованием возможностей социальных сетей и блогов».
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