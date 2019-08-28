Тагильские хирурги после «бунта» передумали увольняться

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В Нижнем Тагиле после разъяснительной беседы и встречи с министром здравоохранения региона Андреем Цветковым пятеро хирургов, ранее написавших заявления на увольнение, решили не уходить, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Сюжеты: Нижний Тагил
Речь идет о хирургах ЦГБ № 1, заявления на увольнение написали шестеро медиков, пятеро согласились продолжить работу в медучреждении, еще один человек пока находится в отпуске. В министерстве заверили, что хирургам будут выделены стимулирующие выплаты за переработки, а также будет пересмотрена система оплаты труда. Помимо этого, на работу в медучреждение в сентябре придут два новых хирурга, а также будут направлены коллеги из ОКБ № 1.
Напомним, вчера губернатор региона Евгений Куйвашев сообщил о том, что после «бунта» тагильских медиков требуется серьезный анализ качества медуслуг. Также было отмечено, что в сложившейся ситуации виноваты руководители медучреждений. После инцидента в «проблемные» тагильские больницы направлена финпроверка.
Куйвашев поручил проанализировать качество медуслуг после «бунта» тагильских хирургов
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