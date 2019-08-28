Тагильские хирурги после «бунта» передумали увольняться

Речь идет о хирургах ЦГБ № 1, заявления на увольнение написали шестеро медиков, пятеро согласились продолжить работу в медучреждении, еще один человек пока находится в отпуске. В министерстве заверили, что хирургам будут выделены стимулирующие выплаты за переработки, а также будет пересмотрена система оплаты труда. Помимо этого, на работу в медучреждение в сентябре придут два новых хирурга, а также будут направлены коллеги из ОКБ № 1.