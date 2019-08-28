В Нижнем Тагиле в ситуации с массовым увольнением хирургов разберется Минздрав России
Сегодня, 13:05ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Представители Минздрава России прибыли в Нижний Тагил разбираться в ситуации с массовым увольнением хирургов, сообщает «Уралинформбюро» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вместе с представителями федерального Минздрава в тагильских больницах работает комиссия ФОМС. Проводится тщательный анализ прецедента, вышедшего на федеральный уровень.
Напомним, вчера в Нижнем Тагиле работала комиссия регионального Минздрава. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что система здравоохранения на Среднем Урале подвергнется тщательной проверке. Сегодня стало известно, что по пятеро хирургов из ЦГБ № 1 передумали увольняться.
Тагильские хирурги после «бунта» передумали увольняться
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