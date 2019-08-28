В РЖД произошла утечка данных более 700 тысяч сотрудников

Результаты проверки в последующем будут переданы в правоохранительные органы. Утечки данных клиентов не произошло.

По предварительной информации, в открытых источниках были опубликованы ФИО сотрудников, СНИЛС, адреса прописки и фотографии. К утечке информации мог привести взлом базы данных РЖД.