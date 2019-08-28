Владелец автосалонов обманом похитил деньги у 135 свердловчан

Осужденный заключал договоры о продаже с владельцами машин. При этом владельцам не сообщалось, что их машины проданы. Деньги владелец автосалонов ООО «Авто Элита» и ООО «Автосалон Союз» забирал себе и использовал их в своих целях. Таким способом он похитил деньги у 135 человек. Общий ущерб, причиненный мужчиной, составил более 49,9 млн. рублей.