Воспитанники детсада на Урале закидали камнями два автомобиля
Сегодня, 15:35ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Детский сад «Радуга» в Березовском по решению суда должен заплатить 131 тысячу рублей автовладельцам, машины которых закидали камнями воспитанники учреждения, сообщает пресс-служба облсуда.
Инцидент произошел в 2017 году, двое пятилетних воспитанников детсада во время прогулки отделились от общей группы В этот момент воспитатель была занята поливом цветов в клумбах. Дети, чтобы развлечь себя, стали кидать камни в припаркованные поблизости авто. В результате детской шалости были повреждены два автомобиля. Сумма ущерба в первом случае составила 50 тысяч рублей, повреждения второго авто оценены в 30 тысяч рублей.
Березовский суд удовлетворил исковые требования автовладельцев в полном объеме, постановив взыскать с ДОУ в адрес одного истца 73,9 тысячи рублей, с учетом затрат на экспертизу. В адрес второго истца — 57,6 тысячи рублей. Детский сад обжаловал решение в вышестоящей инстанции, однако оно оставлено без изменений.
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