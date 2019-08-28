Воспитанники детсада на Урале закидали камнями два автомобиля

Инцидент произошел в 2017 году, двое пятилетних воспитанников детсада во время прогулки отделились от общей группы В этот момент воспитатель была занята поливом цветов в клумбах. Дети, чтобы развлечь себя, стали кидать камни в припаркованные поблизости авто. В результате детской шалости были повреждены два автомобиля. Сумма ущерба в первом случае составила 50 тысяч рублей, повреждения второго авто оценены в 30 тысяч рублей.