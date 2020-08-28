Евсеев отметил катастрофическую нехватку футболистов в «Уфе»

Евсеев отметил катастрофическую нехватку футболистов в «Уфе»

Сегодня, 21:44ОбществоФото: pxhere.com
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о причинах неудачного старта команды в чемпионате России.

Об этом пишет "Советский спорт".

Как сообщил наставник уфимской команды в своем инстаграме, слабое начало сезона связано с уходом сразу нескольких игроков, отметив, что рад за тех, кто ушел в более сильные клубы.

Кроме этого, специалист заявил, что несмотря на то, что стратегия «Уфы» заключается в подготовке футболистов и трансферах их в более сильные клубы, сейчас команде необходимо «усиление или хотя бы пополнение команды».

Напомним, что «Уфа» после пяти туров набрала четыре очка и занимает 13-ю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиге.

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