Гендиректор РУСАДА Ганус потерял работу из-за финансовых нарушений

Учредители Российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА) по результатам аудита вынесли единогласное решение об отстранении от должности генерального директора структуры Юрия Гануса.

По итогам работы аудиторской компании учредители РУСАДА обратятся в правоохранительные органы. Об этом информирует «Советский спорт». По словам президента Олимпийского комитета Российской Федерации Станислава Позднякова, по результатам отчета аудиторской компании и обнаруженных нарушений члены наблюдательного совета РУСАДА порекомендовали участникам общего собрания выразить Юрию Ганусу недоверие и снять его с занимаемого поста. Решение приняли исключительно на основе установленных фактов ведения финансово-хозяйственной деятельности. Учредители РУСАДА вынесли свой вердикт строго в рамках российского законодательства. Их действия полностью обоснованы и логичны. Другого выбора Ганус учредителям не оставил. Исполняющим обязанности генерального директора Российской национальной антидопинговой организации назначили действующего юриста компании Михаила Буханова. Именно ему предстоит устранить нарушения, допущенные уже бывшим гендиректором. Отметим, что Юрия Гануса отстранили с занимаемой должности за финансовые ошибки по конкурсными процедурам, подбору подрядчиков, проведению аудита, подписанию договоров, а также по оформлению расходов и отчетности. Со своей стороны Ганус признает лишь некоторые ошибки, но исправлять их и оправдываться он не стал. Топ-менеджер только раскритиковал учредителей за проведение проверки. Ганус уже подал апелляцию к Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА). Многие обвиняют Юрия Гануса в том, что он старался прикрывать свои ошибки в финансовой сфере, ссылаясь на вмешательство внешних сил в лояльность организации. Бывший гендиректор назвал происходящее атакой на свою персону. Себя Ганус называл единственным доверенным лицом западных коллег в РФ. Так, именно западные коллеги наложили санкции на РУСАДА. Это стало следствием истории с пробами московской антидопинговой лаборатории. Новая РУСАДА с этим никак не связана. Однако бывший топ-менеджер организации все же поддержал решение ВАДА. Он не пытался оспорить санкции. Есть мнение, что Юрий Ганус способствовал разрушению отечественного спорта за деньги российских налогоплательщиков. Подчеркнем, что каких-либо серьезных изменений в работе РУСАДА не предвидится. В ближайшие шесть месяцев Наблюдательный совет организации на конкурсной основе выберет нового генерального директора.

