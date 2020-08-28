Гендиректор РУСАДА Ганус потерял работу из-за финансовых нарушений

Отметим, что Юрия Гануса отстранили с занимаемой должности за финансовые ошибки по конкурсными процедурам, подбору подрядчиков, проведению аудита, подписанию договоров, а также по оформлению расходов и отчетности. Со своей стороны Ганус признает лишь некоторые ошибки, но исправлять их и оправдываться он не стал. Топ-менеджер только раскритиковал учредителей за проведение проверки. Ганус уже подал апелляцию к Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА).