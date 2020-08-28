Грязный воздух и замерзающий Новоасбест. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Также посетили Новоасбест. Помимо износа 99% очистных сооружений, там существует еще одна проблема ЖКХ — «умирающая» котельная. По данным администрации ГГО, ее износ составляет 100%. А новую котельную построят не раньше 2021 года. Хотя, в это местные жители уже не верят. Так как ситуация не меняется десяток лет. В 2019 году котельная попала в сводки новостей из-за обрушения стены. К счастью, пострадал только автомобиль, припаркованный рядом. С тех пор здание так и не ремонтировали, выпавшие из кладки блоки так и валяются рядом. А жители Новоасбеста с ужасом ждут наступления холодов.