Грязный воздух и замерзающий Новоасбест. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Грязный воздух и замерзающий Новоасбест. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Сегодня, 21:40ОбществоФото: TagilCity.ru
Рассказываем о главных событиях Нижнего Тагила за 28 августа.

Журналист Tagilcity.ru посетил стройку моста через Тагильский пруд и узнал. Работы идут по плану. Уже установлены железобетонные опоры будущего моста. На объекте есть даже передвижной медпункт.

ФБГУ «Уральское УГМС» в конце лета разместило данные на своём официальном сайте о загрязнении воздуха в Нижнем Тагиле. В мае концентрация этилбензола в воздухе составила 3,3 ПДК, бенз (а)пирена 2,2 ПДК, формальдегида 1,1 ПДК, диоксида азота 1,1 ПДК. Концентрации иных веществ превышены не были.

В нижнетагильской школе № 100 и лицее № 39 появились автоматические измерители температуры тела — тепловизоры. Они позволяют оперативно измерять температуру тела у десятков проходящих человек. Планируется, что работа по установке систем будет продолжена.

Также посетили Новоасбест. Помимо износа 99% очистных сооружений, там существует еще одна проблема ЖКХ — «умирающая» котельная. По данным администрации ГГО, ее износ составляет 100%. А новую котельную построят не раньше 2021 года. Хотя, в это местные жители уже не верят. Так как ситуация не меняется десяток лет. В 2019 году котельная попала в сводки новостей из-за обрушения стены. К счастью, пострадал только автомобиль, припаркованный рядом. С тех пор здание так и не ремонтировали, выпавшие из кладки блоки так и валяются рядом. А жители Новоасбеста с ужасом ждут наступления холодов.

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