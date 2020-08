Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил открыться детским садам с полной загрузкой. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Детские сады, находящиеся на муниципальном обеспечении, могут начинать работу в полной мере. Частные организации, осуществляющие уход за детьми в дневное время так же можно будет открываться, но только с ограничением посещаемости в 50%, пишет в Instagram Евгений Куйвашев. Photo: личная страница в Instagram Евгения Куйвашева Недавно губернатор пообещал открыть кинотеатры и театры в регионе. Куйвашев разрешил открыться уральским кинотеатрам и театрам Уже открыты и работают по указу губернатора предприятия общественного питания. В Свердловской области разрешили открыться ресторанам и кафе

