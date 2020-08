Министерство транспорта РФ выступило с предложением одобрить транзит санкционного продовольствия через Большой порт Санкт-Петербурга, порт Восточный (Приморский край) и порт Владивостока. Со слов должностных лиц, подобное решение обеспечит рост доставок на четырнадцать процентов.

Телеграм-канал Мейстер пишет, что российское географическое положение является выгодным в плане логистики между Западом и Востоком. Все грузы с «санкционкой» оснащены навигацией, что устраняет препятствия для реализации продуктового эмбарго. Мера обеспечит загрузку трех этих портов, увеличив железнодорожные поставки. Последнее особенно актуально в свете нового пессимистичного прогноза РЖД: ожидаемого организацией уровня перевозок на 2020-21 гг. можно будет достигнуть лишь в 2025 году.

