На Урале десятки человек в масках вывозят имущество с госпредприятия

Второй день неизвестные вывозят дорогостоящее оборудование, принадлежащее государству с территории ФГУП «Центрально-Уральское Геолого-Промышленное предприятие», сообщают «Вечернии ведомости».

Вчера на территорию вошли более 50 людей в масках и стали похищать имущество. На имя начальника ГУ МВД России по Свердловской области Александра Мешкова от конкурсного управляющего ФГУП было написано с просьбой о помощи. Однако полицейские никак не препятствовали хищению. Сегодня сотрудниками ЧОП, которые охраняют предприятие были замечены еще около пяти человек, погружающие имущество в машины. Они позвонили в полицию, но полицейские дали уехать похитителям даже не проверив у них документы. По словам полиции бездействуют они потому, что вывозится не госимущество, а свое имущество вывозит предприниматель, который ранее арендовал базу. На данный момент руководство ЧОПа готовит заявление в полицию по факту кражи и порчи видеооборудования, которое было похищено 27 августа. Ранее в Нижнем Тагиле произошла кража шуб из магазина. В общей сложности ущерб составил 23 миллиона рублей. Кражу 107 шуб из салона Elena Furs в Нижнем Тагиле назвали хищением года

