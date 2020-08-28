На Урале десятки человек в масках вывозят имущество с госпредприятия

Вчера на территорию вошли более 50 людей в масках и стали похищать имущество. На имя начальника ГУ МВД России по Свердловской области Александра Мешкова от конкурсного управляющего ФГУП было написано с просьбой о помощи. Однако полицейские никак не препятствовали хищению.
Сегодня сотрудниками ЧОП, которые охраняют предприятие были замечены еще около пяти человек, погружающие имущество в машины. Они позвонили в полицию, но полицейские дали уехать похитителям даже не проверив у них документы.
По словам полиции бездействуют они потому, что вывозится не госимущество, а свое имущество вывозит предприниматель, который ранее арендовал базу.
На данный момент руководство ЧОПа готовит заявление в полицию по факту кражи и порчи видеооборудования, которое было похищено 27 августа.
Ранее в Нижнем Тагиле произошла кража шуб из магазина. В общей сложности ущерб составил 23 миллиона рублей.