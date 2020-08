Родительские собрания в Свердловской области не будут проводиться в школах до конца года, сообщает Управление Роспотребнадзора региона.

Родителей пускать в школы не будут, а все собрания перенесут в онлайн режим. По словам главы ведомства Анны Поповой учебный год для школьников будет проходить традиционно. Решение принято на основании того, что по сравнению с концом марта, когда были начаты ограничительные мероприятия, прирост заболевания снизился почти в 60 раз. В Свердловской области запретили проводить праздничные линейки 1 сентября Напомним, что традиционные линейки 1 сентября были отменены, вместо них пройдут классные часы.

