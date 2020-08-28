На Урале прокуратура начала проверку после требования рабочим с гранатой зарплаты

На Урале прокуратура начала проверку после требования рабочим с гранатой зарплаты

Сегодня, 17:22ОбществоPhoto: pixabay.com
В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по сообщениям о невыплате зарплаты 35-летнему местному жителю, который накануне требовал в офисе строительной компании деньги, угрожая гранатой, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По предварительной информации, житель Московской области с февраля 2020 года выполнят работы в Москве по договору с предпринимателем из Екатеринбурга. Так как оплату за работу в столице он получить не смог, он приехал на Урал, а с собой прихватил камуфляж гранаты.

В рамках проверки будет установлено, было ли со стороны предпринимателя нарушение законодательства.

Ранее Znak писал, что мужчина ожидает зарплату в размере 400 тысяч рублей.

Напомним, вчера в одном из офисов Екатеринбурга мужчина с гранатой требовал выплатить ему заработную плату.

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