На Урале прокуратура начала проверку после требования рабочим с гранатой зарплаты

По предварительной информации, житель Московской области с февраля 2020 года выполнят работы в Москве по договору с предпринимателем из Екатеринбурга. Так как оплату за работу в столице он получить не смог, он приехал на Урал, а с собой прихватил камуфляж гранаты.
В рамках проверки будет установлено, было ли со стороны предпринимателя нарушение законодательства.
Ранее Znak писал, что мужчина ожидает зарплату в размере 400 тысяч рублей.
Напомним, вчера в одном из офисов Екатеринбурга мужчина с гранатой требовал выплатить ему заработную плату.