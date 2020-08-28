На Урале с начала года зарегистрировано 74 ДТП с несовершеннолетними водителями

19 августа в Нижнем Тагиле в результате ДТР пострадал годовалый ребенок. Водитель «Тойоты» двигался по прямой и врезался во впереди стоящий пассажирский автобус «ПАЗ», который ехал по маршруту № 34 «ГГМ-Рудник». В числе пассажиров оказался годовалый ребёнок. Он находился в коляске и был пристегнут ремнем. В результате удара коляска перевернулась с мальчиком. Он получил ушибы, госпитализация не потребовалась.