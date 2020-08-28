На Урале с начала года зарегистрировано 74 ДТП с несовершеннолетними водителями

На Урале с начала года зарегистрировано 74 ДТП с несовершеннолетними водителями

Сегодня, 17:41ОбществоPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
В Свердловской области количество ДТП с начала года с участием несовершеннолетних водителей увеличилось. В общей сложности с января 2020 года зарегистрировано 74 таких ДТП, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

Среди зарегистрированных случаев — 45 человек получили травмы, из них 19 детей в возрасте до 16 лет.

Отмечается, что несовершеннолетние управляют транспортом с разрешения взрослых в большинстве случаев.

19 августа в Нижнем Тагиле в результате ДТР пострадал годовалый ребенок. Водитель «Тойоты» двигался по прямой и врезался во впереди стоящий пассажирский автобус «ПАЗ», который ехал по маршруту № 34 «ГГМ-Рудник». В числе пассажиров оказался годовалый ребёнок. Он находился в коляске и был пристегнут ремнем. В результате удара коляска перевернулась с мальчиком. Он получил ушибы, госпитализация не потребовалась.

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