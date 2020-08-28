Сваи, опоры и медпункт на колесах. Как живет главная стройка Нижнего Тагила

Сразу перед входом на стройку расположилась поликлиника на колесах. Все, кто попадает на площадку, должны пройти медицинский осмотр. Работники, водители, подрядчики, даже руководство из Москвы — все проходят строгий контроль медика. Фельдшер Людмила Тверякова направляет на предплечье инфракрасный термометр и записывает данные в регистрационный журнал. Если температура не повышена и нет каких-либо жалоб на самочувствие — можно идти на территорию. Если температура есть, то не пропустят. Медик сообщит начальнику смены и пациент будет отправлен в поликлинику к участковому врачу. По словам Людмилы Николаевны, за весь период не было зафиксировано ни одного заболевшего коронавирусом. Единственный работник ушел на самоизоляцию, когда у него заболел отец.
Можно измерить давление, посмотреть горло, измерить температуру уже нормальным термометром для подтверждения, наложить повязку. Первая помощь медицинская она вся оказывается здесь,говорит Людмила Тверякова.
После передвижного здравпункта следует пункт охраны. Частное охранное предприятие «Сапсан» контролирует всю строительную площадку: все входящие фиксируются, им выдаются пропуска, разовые или постоянные.
Работа на территории идет круглосуточно. На стройплощадке задействовано много тагильчан, есть часть работников из пригорода. Приезжие живут в общежитии либо на съёмных квартирах. Трудятся работники вахтами. Рабочий день — 12 часов, на обед и ужин дается по полчаса. Еду доставляют в одноразовой посуде непосредственно на объект. Входит первое блюдо, второе, салат, хлебобулочное изделие, чай или компот.
До правого берега тянется временный деревянный мост. Это так называемый технологический мост для движения необходимой техники: буровых машин, кранов, сообщает представитель подрядчика Вячеслав Назаров.
Первое, что рассказывают журналисту — о качестве воды. При строительстве моста предусмотрели систему очистки. Стоимость очистных сооружений, по предварительным данным, 52 миллиона рублей.
Специальные очистные сооружения здесь будут смонтированы, на этом берегу, и точно также на правом берегу. Очистные сооружения со всем комплексом очистки, то есть, это грубая очистка, ультрафиолетовое излучение. Вода будет выходить уже чистая, можно сказать, питьевая,говорит руководитель проекта «АльмакорГруп» Вячеслав Назаров.
Сейчас на объекте идет изготовление каркасов для буронабивных свай основного моста. На стройплощадке уже красуются две железобетонные опоры.
Все русловые опоры, которые находятся в воде, включая вот вторую опору — это по 12 свай на каждую. А на первой и на восьмой опорах — 22 сваи,говорит Вячеслав Назаров.
От временного моста отходят небольшие буровые мостики. Они нужны для того, чтобы поставить опору. На площадке уже построен буровой мостик под третью опору и ведутся работы.
По словам Вячеслава Назарова, сваи будут готовы в сентябре, а опора — в ноябре. Монтируется мостик под четвертую опору. Технологический мост построен на 70%.
На правом берегу смонтирована восьмая опора и идут подготовительные работы на седьмой опоре, сообщает руководитель проекта.
Также идет монтаж очистных сооружений ливневой канализации правового берега, работает компания «УБТ-сервис»: занимается ливневой канализацией и обсыпает тело основной дороги. За железной дорогой и Свердловским шоссе ведется перенос сетей водопровода, канализации — компания «Феникс-групп». Перенос электрических сетей и кабельных линий связи — компания «УГМК-Телеком». Осуществлен уже перенос газовых сетей — компания «Газмонтаж». И здесь, на левом берегу, работают все эти же компании, тоже занимаются переносом сетей, коммуникаций,говорит Вячеслав Назаров.
На специально подготовленную площадку на правом берегу пруда в сентябре–октябре завезут порядка 2000 тонн проката.
Кроме того, будущий мост предстоит оснастить сложной системой освещения. В ночное время конструкция будет смотреться очень эффектно.
На основном мосту будут расположены арочные опоры освещения. И благодаря этим опорам, в темное время суток, на мой взгляд, будет являться самым красивым мостом в Свердловской области, рассказывает заместитель начальника участка Сергей Пигулевский.
Для строительства моста через пруд было вырублено 14 тысяч деревьев с обеих берегов. Вячеслав Назаров сообщает про восстановительные меры, которые будут предприняты после возведения моста:
Весь урон, который нанесен природе, будет возмещаться. Что касается Нижнетагильского пруда, проектом предусмотрено зарыбление, то есть, будет выпущено много-много мальков в места, которые покажет Рыбнадзор. По всей территории будут высажены деревья и кустарники.
Напомним, мост через Тагильский пруд обойдется в 3,8 миллиарда рублей. Транспортную артерию длиной 400 метров планируется построить к 300-летию города. Финансирование проекта осуществляется из регионального и муниципального бюджетов. Проект моста был разработан ОАО «Уралгипротранс». Подрядчиком выступает московская компания «АльмакорГрупп».