Свердловские власти оставили иностранных студентов на дистанционном обучении

После заседания штаба с ректорами университетов иностранным студентам предложили продолжить дистанционное обучение до января 2021 года, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Студенты, которые остались в Екатеринбурге на время пандемии смогут посещать институты, а вот тех, кто захочет вернуться из-за границы, обяжут на две недели карантина в обсерваторах за свой счет. По словам вице-губернатора Павла Крекова, многие студенты прибывают в Екатеринбург именно из тех стран, где сейчас пик коронавирусной инфекции и им стоит учиться по уже отработанной схеме дистанционного обучения. Напомним, что ранее Креков заявил о возможности введения второй смены в школах области из-за коронавируса. Креков заявил о возможности введения в школах второй смены из-за коронавируса

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter