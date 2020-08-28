Свердловские власти оставили иностранных студентов на дистанционном обучении

Студенты, которые остались в Екатеринбурге на время пандемии смогут посещать институты, а вот тех, кто захочет вернуться из-за границы, обяжут на две недели карантина в обсерваторах за свой счет.
По словам вице-губернатора Павла Крекова, многие студенты прибывают в Екатеринбург именно из тех стран, где сейчас пик коронавирусной инфекции и им стоит учиться по уже отработанной схеме дистанционного обучения.
Напомним, что ранее Креков заявил о возможности введения второй смены в школах области из-за коронавируса.