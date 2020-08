Тагильчанин лишился сотен миллионов пока лежал в коме после аварии на снегоходе

Предприниматель из Нижнего Тагила может лишиться своего бизнеса на сотни миллионов рублей после аварии на снегоходе. Пока он лежал в коме и проходил лечение его компаньоны решили присвоить долю себе, пишет E1.

Вадим с компаньонами, по-совместительству друзьями детства, занимались топливным бизнесом и сдачей площадей в аренду. На данный момент в Нижнем Тагиле компания владеет сетью автозаправок, а также помещениями, которые арендуют крупные сети, такие как DNS, «Детский мир», «Спортмастер», «Пятерочки», «Монетки» и другие. Их бизнес развивался пока Вадим не попал в аварию. После нее он провел в коме 10 дней, потом проходил еще два года реабилитации. Все это время он не мог работать, так как сказывались последствия полученной черепно-мозговой травмы. Этим воспользовались его партнеры. По словам мужчины, ему друзья подсовывали юридические документы на подпись. Займы всякие. Там что-то подписал, что-то нет, всякое было. Я потом только понял, что дело серьезное идет. Мы всю жизнь работали на доверии друг к другу, пояснил мужчина. Когда Вадим заподозрил неладное, он сделал несколько запросов. Налоговая проверка показала, что из компании выведено более миллиарда рублей, а средства направлены разным людям. При этом часть средств была получена в кредит, который оформили на Вадима. На меня завели долги и сейчас пытаются обанкротить. А через банкротство пытаются долю мою оспорить. На семью было давление серьезнейшее со всех сторон, на жену. Предлагали всё продать за копейки, рассказывает Вадим. Он отказался от продажи доли и с 2017 года начались судебные тяжбы. Следствие по поводу вывода активов дело не возбуждает. Вадим рассказал, что сначала уголовное дело было возбуждено за неуплату налогов на основании налоговой проверки. Потом они были выплачены. Потом уже было заявлено о хищении активов, но в ответ Вадиму сказали, что за налоговые преступления уже человек привлекался и второй раз сделать этого нельзя. Кроме того, выяснилось, что некоторые подписи Батарева являются подделкой. Однако дело по факту мошенничества не возбуждено. Один из бывших компаньонов Вадима Михаил Диденко является сыном экс-мэра Нижнего Тагила. Второй — бизнесмен Евгений Попов.

