Тагильчанин лишился сотен миллионов пока лежал в коме после аварии на снегоходе

Вадим рассказал, что сначала уголовное дело было возбуждено за неуплату налогов на основании налоговой проверки. Потом они были выплачены. Потом уже было заявлено о хищении активов, но в ответ Вадиму сказали, что за налоговые преступления уже человек привлекался и второй раз сделать этого нельзя.