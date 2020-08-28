В Асбесте завели уголовное дело после гибели пострадавшего в ЧП рабочего на «ФОРЭС»

По данным следствия, в ночь на 21 августа на предприятии произошла разгерметизация шаровой мельницы мокрого помола, в результате чего ее содержимое разлилось на прилегающую территорию. Двое шихтовщиков, мужчин 1980 и 1984 года рождения, получили термические ожоги головы, туловища и конечностей. В результате происшествия, один из пострадавших скончался в больнице 25 августа.