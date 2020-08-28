В Екатеринбург из Москвы привезут орден стоимостью десять миллионов долларов

В Екатеринбург из Москвы привезут орден стоимостью десять миллионов долларов

Сегодня, 15:50ОбществоФото: Центральный музей Вооруженных сил России
В Екатеринбурге откроют выставку «Орден Победы Георгия Жукова» стоимостью 10 миллионов рублей, сообщает Е1.

В Екатеринбурге откроют выставку с редким орденом «Победа».

Таких орденов всего 20 штук в мире. Сделан он из серебра, золота, платины, пятиконечной рубиновой зведы и бриллиантами на 16 карат. Он все время будет находиться под охраной военных.

Такую награду получали лица высшего командного состава Красной армии, например Александр Василевский, Иосиф Сталин и Геогргий Жуков.

В Екатеринбурге будет выставлен орден Жукова. Его доставили из Центрального музея Вооруженных сил.

Также на этой выставке можно будет увидеть подлинную штабную карту штурма Берлина и краткие биографии всех кавалеров ордена.

Напомним, что накануне губернатор Куйвашев наградил депутата Александра Петрова, выпускающего лекарство для лечения COVID-19, знаком первой степени за заслуги перед Свердловской областью.

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