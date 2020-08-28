В Екатеринбург из Москвы привезут орден стоимостью десять миллионов долларов

В Екатеринбурге откроют выставку с редким орденом «Победа».
Таких орденов всего 20 штук в мире. Сделан он из серебра, золота, платины, пятиконечной рубиновой зведы и бриллиантами на 16 карат. Он все время будет находиться под охраной военных.
Такую награду получали лица высшего командного состава Красной армии, например Александр Василевский, Иосиф Сталин и Геогргий Жуков.
В Екатеринбурге будет выставлен орден Жукова. Его доставили из Центрального музея Вооруженных сил.
Также на этой выставке можно будет увидеть подлинную штабную карту штурма Берлина и краткие биографии всех кавалеров ордена.
Напомним, что накануне губернатор Куйвашев наградил депутата Александра Петрова, выпускающего лекарство для лечения COVID-19, знаком первой степени за заслуги перед Свердловской областью.