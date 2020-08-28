В Екатеринбурге не смогли спасти аэропорт Уктус от сноса ради «золотого» автовокзала

В Екатеринбурге не смогли спасти аэропорт Уктус от сноса ради «золотого» автовокзала

Сегодня, 11:51ОбществоPhoto: Страница аэровокзала в Facebook
Вместо здания аэровокзала Уктус, который активисты требовали признать памятником архитектуры, появится автовокзал «Золотой», сообщает Е1.

Суд Октябрьского района принял решение в пользу регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия.

Четыре из пяти экспертов не нашли в аэровокзале ничего примечательного, здание отказались признавать памятником архитектуры.

Борьбу за здание, которое активисты считают, памятником архитектуры, начали еще летом прошлого года.

Они отмечают, что что аэропорт Уктус имел государственное значение в развитии гражданской авиации.

Иск в суд был направлен против решения об отказе признать здание памятником архитектуры. По их словам, при отправке документов было нарушено законодательство. Однако представители Управления заявляют, что нарушений не было, отказ был опубликован в СМИ и на сайте.

Напомним, что ранее блогер Илья Варламов раскритиковал проект «Золотого» автовокзала, который начали строить в Екатеринбурге.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
судавтовокзалархитектураУктус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы