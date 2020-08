В Ленинском районе Нижнего Тагила были подведены итоги конкурса «Чистый двор», который проводился в преддверии Дня города-2020 и Дня Ленинского района, сообщает пресс-служба администрации города.

Лучшими по итогам конкурса были признаны дворы: Семьи Декуновых на улице Бурщиков;

Семьи Львовых на улице Доменная;

Семьи Сазоновых, проживающих на улице Новосельская;

Семьи Зажигаевых, на улице Висимская;

Семьи Монзиных и семьи Елькиных, чьи лучшие дворы можно увидеть на улицах Заречная и Негасимая;

Елены Ворониной с улицы Краснознаменная;

Ирины Фарафоновой с улицы Весенняя;

Сердаус Айсин, проживающего на улице Дачная;

Натальи Зайцевой с улицы Напольная. Каждому победителю вручены благодарственные письма и памятные подарки. Остальные участники получили дипломы. По традиции, дворы, занявшие первое место получают звание «Чистый двор» на один год до следующего конкурса. Напомним, 13 сентября в Нижнем Тагиле пройдет пятый фестиваль рыжих. Однако из-за пандемии коронавируса он будет перенесен в онлайн. В Нижнем Тагиле пятый юбилейный фестиваль рыжих пройдет в новом формате

