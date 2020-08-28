В школах Нижнего Тагила установили высокоточные тепловизоры

В школах Нижнего Тагила установили высокоточные тепловизоры

Сегодня, 13:56ОбществоPhoto: пресс-служба ПАО "Ростелеком"
В рамках подготовки к новому учебному году в ряде нижнетагильских школ установлены высокоточные тепловизоры, сообщает пресс-служба ПАО «Ростелеком».

В частности, тепловизорами уже оснащены лицей № 39, а также средняя общеобразовательная школа № 100.

Оборудование позволяет измерить температуру тела автоматически одновременно у нескольких десятков человек. Это позволит ученикам и педагогам быстрее проходить внутрь здания и не скапливать очереди.

Технология показывает температуру тела учащихся и сотрудников на отдельном мониторе. При выявлении человека с температурой выше заданной нормы сработает световое и звуковое оповещение. После этого сотрудник охраны повторно предложит пройти контроль. Если температура подтвердится, то человека направят под наблюдение медиков.

Новые тепловизоры
Photo:пресс-служба ПАО "Ростелеком"

По словам министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, в целом для оснащения школ и других образовательных учреждений из бюджета выделено более миллиарда рублей.

Планируется, что работа по установке систем будет продолжена.

Ранее в Нижнем Тагиле руководство школы № 95 рассказало, как школьников будут защищать от коронавируса.

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