В школах Нижнего Тагила установили высокоточные тепловизоры

Технология показывает температуру тела учащихся и сотрудников на отдельном мониторе. При выявлении человека с температурой выше заданной нормы сработает световое и звуковое оповещение. После этого сотрудник охраны повторно предложит пройти контроль. Если температура подтвердится, то человека направят под наблюдение медиков.