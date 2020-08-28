В школах Нижнего Тагила установили высокоточные тепловизоры

В частности, тепловизорами уже оснащены лицей № 39, а также средняя общеобразовательная школа № 100.
Оборудование позволяет измерить температуру тела автоматически одновременно у нескольких десятков человек. Это позволит ученикам и педагогам быстрее проходить внутрь здания и не скапливать очереди.
Технология показывает температуру тела учащихся и сотрудников на отдельном мониторе. При выявлении человека с температурой выше заданной нормы сработает световое и звуковое оповещение. После этого сотрудник охраны повторно предложит пройти контроль. Если температура подтвердится, то человека направят под наблюдение медиков.
По словам министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, в целом для оснащения школ и других образовательных учреждений из бюджета выделено более миллиарда рублей.
Планируется, что работа по установке систем будет продолжена.
Ранее в Нижнем Тагиле руководство школы № 95 рассказало, как школьников будут защищать от коронавируса.