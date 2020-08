В Свердловской областной больнице вновь открылась аппаратная с проектором

В областной больнице после реставрации начала работу аппаратная с проектором для показа фильмов на территории учебного блока, пишет пресс-служба СОКБ.

Мысль возродить показ видео посредством аппаратной появилась случайно. Около двух лет назад у заведующей музеем больницы Юлии Уколовой. Юлия нашла проектор советских времен «Радуга-2». Зав лабараторией больницы Дмитрий Мазеин помог Юлии выяснить для чего в больнице использовался этот проектор. Сейчас тут учебный класс, но раньше был полноценный кинозал. Над аудиторией есть окошки, назначение которых мне было неизвестно. Мы нашли вход в помещение и поняли, что здесь было помещение аппаратной. Конечно, потребовался ремонт. Посовещавшись с Игорем Михайловичем решили реставрировать аппаратную, рассказывает Дмитрий Мазеин. 27 августа аппаратную торжественно открыл главврач СОКБ Игорь Трофимов. Очень рад, что нашлись такие люди, которые смогли заниматься подобным историческим проектом в свободное от работы время, сказал главный врач. Зрителей много не собирали, в целях безопасности из-за коронавирусной инфекции. Была перерезана ленточка, посетителей пригласили просмотреть фильм «Край».

