В Свердловской областной больнице вновь открылась аппаратная с проектором

В Свердловской областной больнице вновь открылась аппаратная с проектором

Сегодня, 18:03ОбществоPhoto: пресс-служба СОКБ
В областной больнице после реставрации начала работу аппаратная с проектором для показа фильмов на территории учебного блока, пишет пресс-служба СОКБ.

Мысль возродить показ видео посредством аппаратной появилась случайно. Около двух лет назад у заведующей музеем больницы Юлии Уколовой. Юлия нашла проектор советских времен «Радуга-2». Зав лабараторией больницы Дмитрий Мазеин помог Юлии выяснить для чего в больнице использовался этот проектор.

Сейчас тут учебный класс, но раньше был полноценный кинозал. Над аудиторией есть окошки, назначение которых мне было неизвестно. Мы нашли вход в помещение и поняли, что здесь было помещение аппаратной. Конечно, потребовался ремонт. Посовещавшись с Игорем Михайловичем решили реставрировать аппаратную, рассказывает Дмитрий Мазеин.

27 августа аппаратную торжественно открыл главврач СОКБ Игорь Трофимов.

Очень рад, что нашлись такие люди, которые смогли заниматься подобным историческим проектом в свободное от работы время, сказал главный врач.

Зрителей много не собирали, в целях безопасности из-за коронавирусной инфекции. Была перерезана ленточка, посетителей пригласили просмотреть фильм «Край».

Stories:
Екатеринбург
больницакинореставрацияЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы