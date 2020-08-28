Владислав Пинаев наградил почетными грамотами лучших педагогов Нижнего Тагила

Владислав Пинаев наградил почетными грамотами лучших педагогов Нижнего Тагила

Сегодня, 17:09ОбществоФото: Яндекс.Карты
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев наградил дипломами лучших учителей, воспитателей, методистов и директоров школ почетными грамотами по итогам работы в 2019–2020 году, сообщает пресс-служба администрации города.

Церемония прошла в городском Дворце детского и юношеского творчества.

Он отметил политехническую гимназию, которая пошла в двадцатку лучших школ УрФО по числу выпускников, поступивших в лучшие вузы России, а также детские сады объединений «Детство» и «Солнечный круг», которые вошли в 900 лучших дошкольных учреждений страны. Также он отметил труд троих педагогов политехнической гимназии № 18, которые получили премии губернатора.

Мэр также рассказал о достижениях — открытии школы № 100, закладке трех детских садов, которые планируется сдать в эксплуатацию в этом году, а также о футбольном поле со спортивными площадками в Центре образования № 1.

Владислав Пинаев вручил почетные грамоты учителю физики гимназии № 18 Равиле Яблочковой, директору городского Дворца детского и юношеского творчества Оксане Михневич, директорам школ № 9 Елене Соколовой, № 5 Ольге Александровой, замдиректора гимназии № 18 Ирине Цыганенко, учителю химии Лицея Ларисе Куяновой, педагогу-психологу детского сада «Солнышко» Наталье Богдановой, директору ДОК «Звездный» Галине Шарифуллиной и директору лицея № 39 Наиле Сайфетдиновой.

Также благодарности за вклад в развитие системы образования получили методист ДЮЦ «Мир» Анна Овчинникова, заместитель директора детского сада «Маячок» Ирина Мякишева и директор ДОЛ «Уральский огонек» Ольга Киряева.

Кроме того, педагогов поздравил исполняющий полномочия председателя Нижнетагильской городской Думы Игорь Базилевич, вручив десяти педагогам благодарственные письма от думы.

Напомним, вместо традиционных линеек 1 сентября в тагильских школах пройдут уроки, посвященные Нижнему Тагилу, а также конституции РФ.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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