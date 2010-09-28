А Москва объявила о резком падении цен на гречку

Чиновники объясняют стремительное снижение цен тем, что на прилавки начала поступать гречка нового урожая. По данным Росстата, в целом в России гречка выросла в цене с начала года уже более чем в два раза. А во многих магазинах она вообще исчезла из продажи. Россияне стали массово скупать гречку, что усилило дефицит.