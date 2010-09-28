А Москва объявила о резком падении цен на гречку
28 сентября 2010, 20:28ОбществоОльга
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А вот Москва объявила о резком падении цен на гречку. За прошлую неделю гречка в Москве подешевела с 80 до 57,5 рублей за килограмм. Об этом сообщает «Российская газета».
Чиновники объясняют стремительное снижение цен тем, что на прилавки начала поступать гречка нового урожая. По данным Росстата, в целом в России гречка выросла в цене с начала года уже более чем в два раза. А во многих магазинах она вообще исчезла из продажи. Россияне стали массово скупать гречку, что усилило дефицит.
Точные причины резкого подорожания гречки неизвестны. В правительстве считают, что виноваты спекулянты и журналисты. В ФАС проверяют поставщиков гречки, подозревая их в ценовом сговоре.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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