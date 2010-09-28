Aston Martin опередил iPhone в рейтинге популярности брендов

Об этом говорится в ежегодном исследовании CoolBrands.Помимо британского автопроизводителя, в двадцатку самых «крутых» брендоввошли Ferrari и MINI. Кроме того, в Топ-500 попали такие марки, какAudi, Bentley, BMW, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lotus,Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce.