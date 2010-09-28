Aston Martin опередил iPhone в рейтинге популярности брендов
28 сентября 2010, 15:37ОбществоОльга
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Компания Aston Martin возглавила рейтинг самых «крутых» брендов в Великобритании, обогнав продукцию компании Apple - телефон iPhone и плеер iPod.
Об этом говорится в ежегодном исследовании CoolBrands.Помимо британского автопроизводителя, в двадцатку самых «крутых» брендоввошли Ferrari и MINI. Кроме того, в Топ-500 попали такие марки, какAudi, Bentley, BMW, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lotus,Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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