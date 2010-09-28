Чрезмерная строгость вредит детской психике, считают канадские психологи

Медики исследовали мозг 120 подростков в возрасте от 12 до 17 лет с помощью функциональной магнитно-резонансная томографии и соотнесли результаты с симптомами страха и тревоги из-за строгого воспитания в семье. Оказалось, что две специализированные структуры в мозге, миндалина и передняя конгулятивная кора, образуют нейронные цепи страха ииграют роль посредника в беспокойстве из-за жестокого и требовательногообращения родителей, пишет АМИ-ТАСС.