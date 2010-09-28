Чрезмерная строгость вредит детской психике, считают канадские психологи
28 сентября 2010, 08:00ОбществоОльга
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Жесткая дисциплина в семье, физические наказания и психологическое давление на ребенка оказывают сильное негативное воздействие на детское сознание. Канадские психотерапевты Университета Монреаля пришли к таким выводам после изучения зависимости анатомии и физиологии мозга от воспитания в детстве.
Медики исследовали мозг 120 подростков в возрасте от 12 до 17 лет с помощью функциональной магнитно-резонансная томографии и соотнесли результаты с симптомами страха и тревоги из-за строгого воспитания в семье. Оказалось, что две специализированные структуры в мозге, миндалина и передняя конгулятивная кора, образуют нейронные цепи страха ииграют роль посредника в беспокойстве из-за жестокого и требовательногообращения родителей, пишет АМИ-ТАСС.
Строгое и жестокое родительское воспитание нарушает эмоциональное развитие ребенка и чревато в будущем развитием тревожных расстройств, социальных фобий и приступов паники, убеждены.
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