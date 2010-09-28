Депутаты хотят увольнять чиновников, чьи расходы превышают доходы

Это маловероятно, но даже если поправки будут приняты, они незаработают, пока в России сохранится слабое правоприменение, заявилиРБК-dailyэксперты. По замыслу разработчиков законопроекта,контролировать чиновников всех уровней — федеральных, региональных имуниципальных — станет прокуратура.