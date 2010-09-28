Депутаты хотят увольнять чиновников, чьи расходы превышают доходы
28 сентября 2010, 20:33ОбществоОльга
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Российских чиновников станут лишать должностей, если окажется, что их расходы превысили официальные доходы более чем на 20%. Это станет возможным, если соответствующий законопроект, предложенный депутатом-единороссом, пройдет три чтения в Госдуме.
Это маловероятно, но даже если поправки будут приняты, они незаработают, пока в России сохранится слабое правоприменение, заявилиРБК-dailyэксперты. По замыслу разработчиков законопроекта,контролировать чиновников всех уровней — федеральных, региональных имуниципальных — станет прокуратура.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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