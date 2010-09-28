Индийская полиция попросила не бояться говорящей рекламы в газетах

В полицейские участки Нью-Дели поступили многочисленные жалобы от читателей, которые уверяли, будто они слышали духов. Другие жаловались на подозрительные звуки, доносившиеся из мусорок, и вызывали полицейскихдля поиска бомб.

Как пишет газета The Guardian, из-за этой рекламы авиаперевозчику Air India пришлось отменить рейс из Дели в Мангалор. Пассажиры испугались шума, который производила кипа газет на борту. Одиниз читателей заявил, что 15 минут не мог понять, как заставить газету «заткнуться».

Аудиоролик c рекламой автомобиля Volkswagen Vento начинаетзвучать, когда читатели открывают страницу с рекламой и изображением машины. Ролик воспроизводится благодаря простому встроенному устройству сбатарейками. Мощности батареек хватает на 140 минут.