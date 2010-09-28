Места в поездах на вторых полках станут в два раза дешевле

Тариф будет действовать на поездах дальнего следования во внутригосударственном сообщении всех категорий (кроме поездов формирования Калининградского филиала ФПК), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ОАО «Федеральная пассажирская компания».Купить билет со скидкой можно будет уже с 1 октября, но на даты начиная с 15-го числа.