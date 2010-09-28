На Урале будут собирать китайские грузовики

Кроме того, на китайские грузовики будут ставиться отечественные моторы ЯМЗ.Сотрудничество обещает быть взаимовыгодным: на Урале будут собираться китайские грузовики, которые начнут продавать через собственную дилерскую сеть. А FAW, в свою очередь, займется продвижением продукции ГАЗ на внутреннем рынке, сообщает 66.ru.