Нижнетагильскую таможню возглавил Константин Коптелов
28 сентября 2010, 20:40ОбществоОльга
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Нижнетагильскую таможню возглавил Константин Коптелов. Сегодня нового начальника представили личному составу.
Константину Коптелову 37 лет. 10 из них служит в таможенных органах, отметили в пресс-службе нижнетагильской таможни. Он последовательно прошел все должности от инспектора таможенной лаборатории до начальника таможни. За добросовестную службу Константин Коптелов неоднократно отмечен почетными грамотами и благодарностями ФТС России.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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