Нижнетагильскую таможню возглавил Константин Коптелов

Константину Коптелову 37 лет. 10 из них служит в таможенных органах, отметили в пресс-службе нижнетагильской таможни. Он последовательно прошел все должности от инспектора таможенной лаборатории до начальника таможни. За добросовестную службу Константин Коптелов неоднократно отмечен почетными грамотами и благодарностями ФТС России.