Новых Почетных ветеранов Нижнего Тагила назовут депутаты
28 сентября 2010, 20:36ОбществоОльга
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Новых Почетных ветеранов Нижнего Тагила назовут депутаты городской Думы. Ранее это звание присваивала администрация города, а с этого года такие полномочия делегированы парламентариям, рассказали корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» в аппарате Думы.
Оргкомитет по подготовке к Дню пожилого человека предложил 3 кандидатуры. Как ожидается, депутаты одобрят все кандидатуры на ближайшем заседании Думы, которое состоится в четверг, 30-го сентября. Имена претендентов на звание «Почетный ветеран Нижнего Тагила» пока не называются.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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