Новых Почетных ветеранов Нижнего Тагила назовут депутаты

Оргкомитет по подготовке к Дню пожилого человека предложил 3 кандидатуры. Как ожидается, депутаты одобрят все кандидатуры на ближайшем заседании Думы, которое состоится в четверг, 30-го сентября. Имена претендентов на звание «Почетный ветеран Нижнего Тагила» пока не называются.