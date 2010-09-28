Общественники хотят помочь тагильчанам сделать чистыми дворы

Организация работает в Екатеринбурге уже 2 года. Сейчас ее члены решилипомогать жителям других городов региона. Они организовали горячую линиюпо проблемам экологии. Обратиться туда может любой тагильчанин.

Если завашим домом образовалась свалка, в парке напротив незаконно вырубаютдеревья, посреди двора на газоне вдруг появилась автостоянка или изкрана потекла грязная вода, можно обратиться с жалобой в «Чистый двор -Чистый город» по телефону 8 (982) 619-32-82 или по электронной почтеpress@eco-gorod.org.