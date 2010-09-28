Общественники хотят помочь тагильчанам сделать чистыми дворы
28 сентября 2010, 21:36ОбществоОльга
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Тагильчанам помогут сделать чистыми дворы и город. Сделать это вызвалась региональная общественная организация «Чистый двор - Чистый город».
Организация работает в Екатеринбурге уже 2 года. Сейчас ее члены решилипомогать жителям других городов региона. Они организовали горячую линиюпо проблемам экологии. Обратиться туда может любой тагильчанин.
Если завашим домом образовалась свалка, в парке напротив незаконно вырубаютдеревья, посреди двора на газоне вдруг появилась автостоянка или изкрана потекла грязная вода, можно обратиться с жалобой в «Чистый двор -Чистый город» по телефону 8 (982) 619-32-82 или по электронной почтеpress@eco-gorod.org.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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