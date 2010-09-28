Первая рабочая неделя ноября в России будет трехдневной
28 сентября 2010, 20:24ОбществоОльга
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Первая рабочая неделя ноября в России будет трехдневной: в связи с праздником Дня народного единства мы будем отдыхать 4 дня подряд.
Выходные продлятся с 4 по 7 ноября включительно. Выходной переносится напятницу, 5 ноября, с субботы, 13 ноября, которая станет рабочим днем.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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