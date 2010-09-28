Прокуратура проверит музыку в ресторанах. Первый уже оштрафован
Прокуратура будет проверять музыку в ресторанах Нижнего Тагила. Как рассказал корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» помощник прокурора Ленинского района Илья Григорьев, в прокуратуру поступила жалоба, что в нескольких кафе и ресторанах района проигрывают музыку с нарушением авторских прав.
Первой жертвой в борьбе за интеллектуальные права стал ресторан «Бирштубе». Прокурорская проверка показала, что там публично проигрывалась песня группы «Gabin», автор Edward Kennedy «Duke» Ellington. Но необходимого договора на использование результатов интеллектуальной деятельности с авторами или «Российским авторским обществом» у владельцев пивного ресторана нет.
Мировой судья признал владельцев ресторана виновными в нарушении авторских прав в целях извлечения дохода. Виновников обязали выплатить 10 тысяч рублей штрафа иконфисковали DVD-плеер, на котором проигрывали музыку, отметил Илья Григорьев. В дальнейшем проверки ждут еще несколько заведений города, на которые пожаловались граждане, отметил Илья Григорьев.
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