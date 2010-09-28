Прокуратура проверит музыку в ресторанах. Первый уже оштрафован

Первой жертвой в борьбе за интеллектуальные права стал ресторан «Бирштубе». Прокурорская проверка показала, что там публично проигрывалась песня группы «Gabin», автор Edward Kennedy «Duke» Ellington. Но необходимого договора на использование результатов интеллектуальной деятельности с авторами или «Российским авторским обществом» у владельцев пивного ресторана нет.