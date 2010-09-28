Руководителю фонда «Город без наркотиков» грозит 12 лет тюрьмы

По версии следствия, Бычков и два бывших пациента фонда, лечившихся там от наркозависимости, силой поместили шестерых наркоманов в реабилитационном центре, где три недели удерживали их в наручниках и кормили только хлебом и водой. Материалы уголовного дела были переданы вДзержинский районный суд Нижнего Тагила, сообщает е1.ru.

В понедельник, 27 сентября, Бычков выступил с последним словом. По мнению Бычкова, деятельность фонда мешала не только наркоторговцам. «Существование центра и фонда не выгодно только наркоторговцам и коррумпированным сотрудникам милиции. Наркоторговцы аплодируют прокуратуре. Ни одним наркоторговцем так не занимались, как занимаются нами. Если бы силы, направленные на нас, были бы направлены на наркоторговцев, их бы давно не было». Бывший руководитель фонда отметил также «вопиющие факты давления со стороны следствия на потерпевших и свидетелей».

В конце своей речи Егор Бычков заявил о прекращении работы фонда «Город без наркотиков» в Нижнем Тагиле. «Пусть реабилитацией занимается государство, за что так ратует прокуратура. Пусть занимаются сектантскиеребцентры, коих развилось огромное множество. Потому что мне хватило запоследние 2 года ощутить на себе всю мощь государственной машины по борьбе с гражданскими инициативами», - сказал Егор Бычков.