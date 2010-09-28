Союз пешеходов защитит прохожих на «зебре»
28 сентября 2010, 15:42ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Союз пешеходов защитит прохожих на «зебре». Наезд на пешехода - самый массовый аварийный случай, часто - со смертельным исходом. По статистике Госавтоинспекции, только за восемь месяцев в стране зафиксировано почти 40 тысяч таких аварий – то есть каждое третье ДТП.
В большинстве таких ЧП виноваты водители, которые давят на газ дажеперед «зеброй». И повышенные штрафы от 800 до 1000 рублей пугают далеконе всех лихачей. Предлагаются конкретные варианты защиты пешеходов на«зебре». К примеру, формирование «гребенки» на асфальте: вибрацияпредупредит водителя о приближении к пешеходному переходу.
Стоитотметить, чтопешеходы чаще всего не знают свои права. К примеру, чтозакон об ОСАГО предусматривает выплату компенсации за причиненный вредздоровью пешеходам. На сайте souz-peshehod.ru размещены письмапострадавших пешеходов с комментариями, советами юриста и посетителейсайта. Проводятся бесплатные консультации пострадавших.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей