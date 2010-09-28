Союз пешеходов защитит прохожих на «зебре»

В большинстве таких ЧП виноваты водители, которые давят на газ дажеперед «зеброй». И повышенные штрафы от 800 до 1000 рублей пугают далеконе всех лихачей. Предлагаются конкретные варианты защиты пешеходов на«зебре». К примеру, формирование «гребенки» на асфальте: вибрацияпредупредит водителя о приближении к пешеходному переходу.