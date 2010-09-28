Свердловчанин попытался выйти из самолета на высоте 10 тыс. метров

38-летний житель Новоуральска возвращался домой после отдыха в Крыму, всю дорогу пил спиртное и приставал к окружающим. На замечания бортпроводников о непристойном поведении он не реагировал, а на высоте 10 тыс. метров неоднократно намеревался выйти из самолета, принимая его за автобус.