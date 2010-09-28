Свердловчанин попытался выйти из самолета на высоте 10 тыс. метров
28 сентября 2010, 07:40ОбществоОльга
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Пассажир авиарейса «Симферополь ̶ Екатеринбург» доставлен в милицию областного центра после дебоша, учиненного на борту, сообщает «Интерфакс».
38-летний житель Новоуральска возвращался домой после отдыха в Крыму, всю дорогу пил спиртное и приставал к окружающим. На замечания бортпроводников о непристойном поведении он не реагировал, а на высоте 10 тыс. метров неоднократно намеревался выйти из самолета, принимая его за автобус.
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