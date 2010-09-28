Тагильчанки покорили «Урал мастеровой»

На «Урал мастеровой» съехались мастера художественной обработки камня,вышивки, лоскутного шитья, ткачества. Накануне конкурса мастерам былаобъявлена тема - «Тропою сказов и легенд». В течение одного конкурсногодня участники должны были на эту тему создать произведение каждый всвоем ремесле. В номинации «роспись по металлу и дереву» жюри призналолучшей тагильчанку Елену Вардугину. В этой же номинации другаянижнетагильская искусница Светлана Парышева получила диплом засохранение традиций.