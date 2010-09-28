Тагильчанки покорили «Урал мастеровой»
28 сентября 2010, 20:26ОбществоОльга
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Тагильчанки покорили «Урал мастеровой». Фестиваль с таким названием прошел в Челябинске. На него собрались мастера декоративного творчества из 9 регионов России.
На «Урал мастеровой» съехались мастера художественной обработки камня,вышивки, лоскутного шитья, ткачества. Накануне конкурса мастерам былаобъявлена тема - «Тропою сказов и легенд». В течение одного конкурсногодня участники должны были на эту тему создать произведение каждый всвоем ремесле. В номинации «роспись по металлу и дереву» жюри призналолучшей тагильчанку Елену Вардугину. В этой же номинации другаянижнетагильская искусница Светлана Парышева получила диплом засохранение традиций.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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