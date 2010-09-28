Цены на продукты в Свердловской области стабилизировались
28 сентября 2010, 20:32ОбществоОльга
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Цены на продукты в Свердловской области стабилизировались. Об этом сообщил губернатор Александр Мишарин. По его словам, большинство цен уже месяц не растут.
«Увеличилась только, пожалуй, стоимость картофеля. В настоящее время она составляет около 21-24 рублей за килограмм. Но, думаю, в ближайшее время остановится и рост цены на картофель», - подчеркнул Мишарин. При этом у свердловчан все большей популярностью пользуется продукция местных производителей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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