Цены на продукты в Свердловской области стабилизировались

«Увеличилась только, пожалуй, стоимость картофеля. В настоящее время она составляет около 21-24 рублей за килограмм. Но, думаю, в ближайшее время остановится и рост цены на картофель», - подчеркнул Мишарин. При этом у свердловчан все большей популярностью пользуется продукция местных производителей.