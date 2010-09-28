Вокруг вручения премии ТЭФИ не смолкают скандалы
Громкий скандал разразился вокруг телевизионной премии ТЭФИ, вручение которой состоялось 25 сентября. Президент телеакадемии Михаил Швыдкой не объявил победителя в самой престижной номинации ТЭФИ «За личный вклад в развитие российского телевидения» основателя и руководителя российского «Интерньюса» Манану Асламазян.
В интервью «Коммерсанту» Швыдкой пояснил, что имя победителя не было озвучено, так как М. Асламазян на премии не присутствовала, а объявлениелауреата, который не может выйти на сцену, создало бы «дополнительные проблемы каналу, который транслирует церемонию ТЭФИ».
Сам Михаил Швыдкой уверяет, что в необъявлении награды Мананы Асламазян не было никакого злого умысла. Но после этого инцидента несколько членовтелеакадемии, в том числе Владимир Познер и Светлана Сорокина, в неофициальных разговорах говорили о намерении выйти из телеакадемии.
История М. Асламазян – не единственный скандал в церемонии вручения ТЭФИ. Ранеее СМИ сообщали о том, что от своей награды отказался автор ставшего знаменитым документального фильма «Подстрочник» Олег Дорман. Полный текст отказного письма авторов фильма «Подстрочник» на первой полосе опубликовала в понедельник правительственная российская газета. Внем режиссер объясняет причины поступка: по его мнению, многие телеакадемики ответственны за то, что 11 лет его фильм не мог попасть нателеэкраны, сообщает «Эхо Москвы».