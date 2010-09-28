Вокруг вручения премии ТЭФИ не смолкают скандалы

В интервью «Коммерсанту» Швыдкой пояснил, что имя победителя не было озвучено, так как М. Асламазян на премии не присутствовала, а объявлениелауреата, который не может выйти на сцену, создало бы «дополнительные проблемы каналу, который транслирует церемонию ТЭФИ».

Сам Михаил Швыдкой уверяет, что в необъявлении награды Мананы Асламазян не было никакого злого умысла. Но после этого инцидента несколько членовтелеакадемии, в том числе Владимир Познер и Светлана Сорокина, в неофициальных разговорах говорили о намерении выйти из телеакадемии.