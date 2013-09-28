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Елена Липчинская, работник тагильского детского сада, взяла второе место на конкурсе проф.мастерства и 60 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Елена Липчинская, работник тагильского детского сада, взяла второе место на конкурсе проф.мастерства и 60 тысяч рублей

28 сентября 2013, 09:05Общество
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