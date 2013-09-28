Елена Липчинская, работник тагильского детского сада, взяла второе место на конкурсе проф.мастерства и 60 тысяч рублей
28 сентября 2013, 09:05Общество
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Наконец, стали известны имена победителей конкурса профессионального мастерства воспитателей детских садов Свердловской области. Тагильчанка Елена Липчинская, работник детского сада №146, стала не только финалисткой, но и заняла второе место.
Об этом стало известно накануне, в День работников дошкольного образования. 27 сентября в Екатеринбурге завершился конкурс, где участники успели не только посостязаться, но перезнакомиться и даже поделиться методиками, сообщает «Областная газета».
К слову, тагильчанка Елена Липчинская, приоритетным направлением в своей работе считает танцы. Среди других победителей - участница из Богдановича Елена Лоскутова воспитывает в детях толерантность и дружелюбие с помощью игр. Первое место взял воспитатель-мужчина — Олег Скотников из Новоуральска. Он разработал несколько методик по реабилитации детей с помощью компьютерных игр.
Призеры получат и денежное вознаграждение: 100 тысяч, 60 тысяч и 40 тысяч рублей соответственно.
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