Елена Липчинская, работник тагильского детского сада, взяла второе место на конкурсе проф.мастерства и 60 тысяч рублей

Об этом стало известно накануне, в День работников дошкольного образования. 27 сентября в Екатеринбурге завершился конкурс, где участники успели не только посостязаться, но перезнакомиться и даже поделиться методиками, сообщает «Областная газета».

К слову, тагильчанка Елена Липчинская, приоритетным направлением в своей работе считает танцы. Среди других победителей - участница из Богдановича Елена Лоскутова воспитывает в детях толерантность и дружелюбие с помощью игр. Первое место взял воспитатель-мужчина — Олег Скотников из Новоуральска. Он разработал несколько методик по реабилитации детей с помощью компьютерных игр.

Призеры получат и денежное вознаграждение: 100 тысяч, 60 тысяч и 40 тысяч рублей соответственно.