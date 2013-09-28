С участием Сергея Носова вчера был открыт Театральный сквер в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Замечательное открытие сквера, собрало, казалось, весь город - там было столько тагильчан, будто отмечали День города. Для всех, кто прогуливался по скверу, каждая фигура, а их там не пересчитать, становилась приятным сюрпризом.

То чтец, разлегшийся на земле, то фотограф, дающий указания своей модели, то малыш, сидящий над водой. Всё это действительно удивляет и восхищает. Подобные скульптуры многие могли увидеть и на «Кировке» в Челябинске, и на Арбате в Москве. А ведь это известные места! И Тагил, надо полагать, в некотором роде присоединился к этим достопримечательностям. Напомним, в нашем городе недавно открылся еще один музей, который, по словам Сергея Константиновича, может стать даже символом города - Демидовская дача.

Каждый тагильчанин вчера мог видеть, как Глава города в сопровождении Андрея Ленды и Валерия Сурова, а потом и других присоединившихся, прогуливался по Театральному скверу, надо сказать, привлекая внимание многих. Из всех уголков было слышно «Это же Носов!», «Смотри, Носов!», а потом для Сергея Константиновича тагильчане провели незапланированную фотосессию. Каждый стремился запечатлеть себя с градоначальником. Не ушел мэр и без вопросов TagilCity.ru.

Сергей Константинович, как Вам здесь, нравится?

– Конечно, нравится. Это здорово, только я, как и все здесь, еще фонтан не видел. Этот сквер, он ведь на моих глазах «рос», под моим контролем.

Все жители благодарны Вам за такой подарок!

– Да ну что вы...

Фонтан, который вскоре заработал, вызвал огромные положительные эмоции у всех. Помнится, на День Чествования Наклонной башни невьянцам привезли чудесные «поющие фонтаны». И теперь можно с гордостью сказать, что такой же «поющий фонтан» есть и у тагильчан, но не привезенный, а стационарный. И это замечательно!

Да, жители города были восхищены увиденным. Делясь впечатлениями, кто-то в толпе сообщал друзьям по телефону: «Очень здорово! И я боюсь, но даже круче, чем в парке Маяковского». Не за горами то время, когда Тагилом будут гордиться, в него - стремиться и наслаждаться жизнью в этом чудесном городе, тем более задел уже подготовлен огромный.